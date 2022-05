463 Wohnmobile waren zu Beginn des Jahres 2022 in Speyer registriert. Das geht aus aktuellen Erhebungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervor. In den vergangenen zehn Jahren – also von 2012 bis 2022 – hat sich die Anzahl der Reisemobile in der Domstadt demnach um 153 Prozent gesteigert: von 183 auf nun 463. Deutschlandweit liegt Speyer damit aber nur auf Platz 216 unter allen Stadt- und Landkreisen, wenn die Anzahl der Wohnmobile pro 1000 Einwohnern der Maßstab ist, heißt es vom KBA. Spitzenreiter sei der Kreis Schleswig-Flensburg mit fast 24 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner. Speyer kommt demnach auf einen Wert von 9,1 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner. Bundesweit ist die Anzahl der Wohnmobile von 2021 auf 2022 um 92.628 gestiegen. Demnach gibt es aktuell 767.325 Wohnmobile deutschlandweit.