285 Speyerer sind im vergangenen Jahr aus der katholischen und evangelischen Kirche in Speyer ausgetreten. Für das erste Halbjahr 2021 sieht die Statistik noch dramatischer aus.

In den vergangenen Jahren haben laut einer Statistik des Speyerer Standesamts fast immer mehr Katholiken als Protestanten ihren Kirchenaustritt beantragt. Besonders hoch waren die Zahlen im Jahr 2019: Da hatten 188 Protestanten und sogar 229 Katholiken in Speyer der Kirche den Rücken gekehrt. Im Vergleich dazu fällt die Statistik für 2020 noch moderat aus: 131 Protestanten und 154 Katholiken haben hier die Kirche verlassen. Der Trend setzt sich 2021 allerdings verstärkt fort: Allein im ersten Halbjahr, also bis Ende Juni, verzeichnet die katholische Kirche in Speyer 152 Austritte, bei den Protestanten sind es 108.

744 Austritte im Dekanat

Dieser Trend geht über Speyer hinaus. Sowohl das Bistum Speyer als auch die Protestantische Landeskirche, die ihren Sitz in der Domstadt haben, haben am Mittwoch ihre aktuellen Mitgliederstatistiken veröffentlicht. Fazit: Die Kirchengemeinden werden immer kleiner. 5275 Menschen haben im Jahr 2020 die katholische Kirche in der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis verlassen. Allein auf das Dekanat Speyer, zu dem neben der Domstadt auch der Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal gehören, entfallen 744 Austritte. Die Evangelische Kirche gibt die Austritte für 2020 mit 4873 an. Zahlen für das Protestantische Dekanat Speyer liegen nicht vor.

Positiv an der 2020er-Statistik aus Sicht beider Kirchen: Es gibt zwar Austritte, aber nicht mehr so viele wie noch im Jahr zuvor. Sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten waren die Austrittszahlen 2019 deutlich höher: im Bistum 6400, in der Landeskirche 5838.

Missbrauchsfälle ein Grund?

„Es macht mich sehr betroffen, dass seit mehreren Jahren eine so hohe Zahl von Menschen der Kirche den Rücken kehrt“, wird der katholische Generalvikar Andreas Sturm in einer Pressemitteilung des Bistums zitiert. Er sehe die Gründe dafür vor allem in den Fragen nach der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, der Rolle der Frau in der katholischen Kirche und dem Umgang mit Homosexuellen und Geschiedenen. Es zeige sich, dass „die Kirche eine neue Gestalt brauche“.