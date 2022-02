In Speyer sind im vergangenen Jahr so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten wie in den vergangenen zwölf Jahren nicht mehr. Laut einer Statistik des Standesamts haben 2021 287 Katholiken und 202 Protestanten der Kirchen den Rücken gekehrt. Die Zahlen sind von 2010 an bis heute fast ausnahmslos gestiegen – sowohl bei den Protestanten als auch bei den Katholiken. Einzig für das Corona-Jahr 2020 werden für beide Glaubensgemeinschaften deutlich weniger Austritte in der Statistik angeführt. Der Trend scheint sich in diesem Jahr fortzusetzen: Laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach haben seit Januar 2022 bereits rund 60 Speyerer und Speyererinnen beim Standesamt ihren Austritt aus der Kirche erklärt. „Für die kommende Woche sind alle 25 Termine bereits vergeben“, teilt Eschenbach mit. Die Wartezeit für einen Termin betrage derzeit etwa eine Woche. Wer also heute anruft, um einen Termin zu vereinbaren, erhält laut Eschenbach in der Regel einen Termin für die übernächste Woche. In Speyer setzte sich damit ein Trend fort, von dem bereits auch andere rheinland-pfälzische Städte berichtet haben. Hintergrund der jüngsten Austrittswelle ist die Vorstellung eines Gutachtens zu sexueller Gewalt im katholischen Erzbistum München und Freising, dessen Auswirkungen Experten zufolge wohl auch die protestantische Kirche treffen.