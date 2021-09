4,6 Millionen Euro wird voraussichtlich die Ausstattung der städtischen Schulen mit Lüftungsgeräten kosten, die wegen der Corona-Pandemie forciert wird. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) will den Stadtrat im Oktober über ein Paket in dieser Größenordnung abstimmen lassen. Es gehe um den Einbau in 164 Räume von Kitas, Grundschulen sowie Unterstufen der weiterführenden Schulen. Eine Förderung von 80 Prozent durch Bund und Land sei in Aussicht gestellt, es komme aber jetzt auf schnelle Antragsstellung an, weil bundesweit ein Gerangel um die Mittel zu erwarten sei, so Seiler. Der städtische Eigenanteil läge dann bei knapp einer Million Euro.

Nicht betroffen sind laut Schuldezernentin Monika Kabs (CDU) das Gymnasium am Kaiserdom und die Zeppelinschule. Deren Gebäude sind denkmalgeschützt, sodass keine Geräte fest eingebaut, sondern nur mobile Anlagen verwendet werden dürften. Laut Stadt sind je Grund- und Förderschule in einem Pilotprojekt vier mobile Lüftungsgeräte bis Februar 2022 gemietet. Dazu kämen je 15 für Gymnasium am Kaiserdom und Zeppelinschule. An der Zeppelinschule seien zum Schuljahresbeginn alle Räume ausgestattet worden.