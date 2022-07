Die Stadt Speyer will die Tempokontrollen im Stadtgebiet selbst übernehmen – so viel ist klar. Bisher ist die Polizei zuständig. Unklar war bislang allerdings, welche Kosten dadurch entstehen würden. Eine Schätzung für zwei Szenarien liegt nun vor. In einem kommt Speyer finanziell besser weg.

Option Nummer eins der Kostenschätzung für die Tempokontrolle in Eigenregie geht laut der Verwaltung davon aus, dass die Stadt neben den eigentlichen Tempokontrollen das nötige Equipment einmalig anschafft und Personal für die Aufgaben und die Bearbeitung der Fälle einstellt. Die Kosten dafür belaufen sich laut Schätzung der Verwaltung auf rund 594.800 für das erste Jahr. Geschätzte Jahreskosten ab dem Folgejahr: rund 440.000 Euro.

Anders sieht das bei Option zwei aus, die die Stadtverwaltung am Donnerstag zur Debatte im Stadtrat stellt. Angedacht ist hier eine Kooperation mit Landau und Neustadt. Die Bearbeitung der Fälle in der Landauer Bußgeldstelle soll hier aber gemeinsam angegangen werden – was die Kosten für die Stadt Speyer allerdings nicht verringert: Die Gesamtkosten im ersten Jahr würden sich laut Schätzung der Verwaltung auf rund 596.200 Euro belaufen, ab dem zweiten Jahr auf 455.600 Euro.

Zum Vergleich: Die Stadt rechnet bereits im ersten Jahr der Tempokontrollen mit Bußgeldeinnahmen in Höhe von rund 700.000 Euro. Mit den anfallenden Kosten verrechnet, geht die Stadt jedoch davon aus, dass bei Option eins auf lange Sicht rund 15.000 Euro mehr pro Jahr in die eigene Kasse fließen, als es bei der Option mit Landau und Neustadt der Fall wäre.

Termin

Öffentliche Sitzung des Stadtrats, Donnerstag, 21. Juli, 17 Uhr, Stadtratssitzungssaal, Rathaus, Maximilianstraße 12.