Der Speyerer Stadtrat hat eine neue Nutzungsordnung beschlossen, die genau festlegt, wer welchen Raum zu welchem Preis mieten kann. Das betrifft unter anderem auch den Historischen Rats- und Trausaal, der bei Hochzeitspaaren beliebt ist. Hintergrund des Beschlusses ist allerdings eine alte politische Auseinandersetzung.

Jeweils 250 Euro kostet die Nutzung des Stadtratssitzungssaals und des Historischen Rats- und Trausaals in Speyer. Das geht aus der Nutzungsordnung hervor, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Für das Ältestenratszimmer und den neuen Trausaal im Archiv fallen demnach jeweils 100 Euro an. Auch die Fraktionen des Stadtrats können städtische Räume für ihre Arbeit nutzen. Je nachdem, wie viele Stunden sie diese in Anspruch nehmen, müssen sie zwischen 30 und 80 Euro zahlen. Die übrigen Räume im Rathaus und in anderen Verwaltungsgebäuden können nicht gemietet werden.

Hintergrund der neuen Nutzungsordnung ist ein Ereignis aus der jüngeren Vergangenheit: Im Wahlkampf der Kommunalwahlen 2019 wollte die Wählergruppe Schneider eine beantragte Kundgebung in der Jugendförderung abhalten. Das wollte die Stadt verweigern. In der Nutzungsordnung heißt es dazu nun: „Für Veranstaltungen von Parteien und politischen Gruppierungen erfolgt keine Überlassung von Räumen.“

Matthias Schneider von der gleichnamigen Wählergruppe kritisierte das in der jüngsten Stadtrats-Sitzung vergangene Woche im Stadtratssitzungssaal. Er sprach von „Ausgrenzung politisch Andersdenkender“. Vertreter von SWG, CDU und SPD lobten dagegen den Passus, der in ihren Augen die Gleichbehandlung aller Parteien gut umsetze. Bei der anschließenden Abstimmung stimmten Schneider und AfD-Vertreter Benjamin Haupt gegen den Beschluss der neuen Nutzungsordnung, Claus Ableiter von den Freien Wählern enthielt sich. SPD, CDU, Grüne, SWG und FDP stimmten für die Nutzungsordnung.