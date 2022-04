Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz (DRV) verwaltet große Beträge: Der Haushalt der DRV hatte 2021 ein Volumen von 8,6 Milliarden Euro. 8,8 Milliarden Euro beträgt es im laufenden Kalenderjahr. Ausgegeben wird das Geld „zum allergrößten Teil für Renten- und Reha-Leistungen“, betont DRV-Chef Matthias Förster.

„Einer der größte Posten im Haushalt ist immer auch das Personal“, unterstreicht der Behördenchef. 2021 waren es 117,6 Millionen Euro, 2022 sind 118,2 Millionen Euro kalkuliert. Nachdem am DRV-Hauptstandort Speyer die Sanierung der 13-stöckigen Büroturms abgeschlossen und das Parkhaus bezahlt ist, falle 2022 nur Bauunterhalt an: Etatansatz: 1,1 Millionen Euro.

Die Rentenkasse des Bundes sei gut gefüllt, weil die Wirtschaft auch in der Pandemie immer gut gelaufen ist, sagt Förster. Dank niedriger Arbeitslosenquote fließen Beiträge kontinuierlich. „Die Renten folgen den Bruttolöhnen“, betont DRV-Sprecher Hans-Georg Arnold. Für 2022 ist eine Rentensteigerung angekündigt. Folgenden Stand zeigt die Kasse: 2020: 37 Milliarden Euro, 2021: 39 Milliarden Euro, 2022 (erwartet): 35 Milliarden Euro.

Die aktuelle Weltlage, insbesondere der Krieg in der Ukraine, zeigt noch keine Auswirkungen auf die DRV. „Betroffen sind wir, wenn Geflüchtete als Arbeitnehmer Anträge stellen“, sagt Matthias Förster. Derzeit zahle die DRV Speyer nur wenige Renten an frühere Arbeitnehmer in Deutschland aus den direkt am Krieg beteiligten Staaten, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind und Ansprüche haben – in Russland an 36 Personen, in der Ukraine an fünf und in Weißrussland an eine Person.