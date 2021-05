Der 2019 eröffnete Hangar der Airside GmbH am Flugplatz Speyer ist nicht zuletzt für große Firmenevents gebaut worden. Doch die gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie praktisch nicht mehr. Jetzt gab es Alternativen zu sehen.

In der Krise zeige sich, dass die Entscheidung für einen multifunktionalen Hangar in Speyer richtig gewesen sei, sagt Roland „Mitch“ Mitländer. Die 700 Quadratmeter barrierefreie Hallenfläche, nur einen Katzensprung von der Start- und Landebahn entfernt, gebe auch ein prima Film- und Fotostudio ab, teilt der Airside-Geschäftsführer mit. Unter Beachtung der vorgeschriebenen Hygiene- und weiterer Infektionsschutzmaßnahmen ist dort vor wenigen Tagen ein Werbevideo für einen innovativen „Patientenlifter“ entstanden.

Dieses Gerät hilft Pflegekräften dabei, erkrankte Menschen aus dem Bett in einen Rollstuhl oder auf eine Toilette zu heben, erklärt Entwickler und Hersteller Stefan Horcher. Wobei es sich bei dem in Speyer präsentierten, aus Aluminium gefertigten Modell „Diana“ um eine Weiterentwicklung in Leichtbauweise handele, die sich optisch kaum von den Vorgängern unterscheide, so der Geschäftsführer der Horcher Medical Systems GmbH in Nidderau (Hessen). „Der Lifter muss leicht sein, damit ihn eine Pflegekraft bewegen kann. Er muss aber auch sehr viel aushalten, weil die Menschen immer schwerer werden.“

Videodreh für Werbefilm

Die Eigenschaften des „Patientenlifters“ verkörpert im Videodreh ein besonderer Sportwagen, der gelbe „Kurek GT6“: „Er ist wie der Lifter auch extrem wendig mit tiefem Schwerpunkt und leicht zu handeln“, sagt Stefan Schnelle, der mit seinem Team die Filmaufnahmen besorgt hat. Dafür war Mitch Mitländer, ehemaliger erfolgreicher Rennfahrer, selbst am Steuer des Sportwagens in Leichtbauweise. Für solche und ähnliche Einsätze steht Airside der 1,6 Kilometer lange Taxiway des Flugplatzes zur Verfügung. Den „Kurek GT6“, ein rund 800 Kilogramm leichtes Einzelstück mit einer Karosserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff, hat Mitentwickler Rainer Kurek eigenhändig aus Bayern nach Speyer gefahren.

Mitländer betont, dass er und seine Frau Martina als Mitgeschäftsführerin „seit über 25 Jahren im Automobilbereich tätig sind. Wir arbeiten mit vielen Fahrzeugherstellern zusammen“. Den beiden geht es darum, die Forschung für Innovationen und deren Erprobung sowie Entwicklung bis zur Serienreife zu unterstützen. Der „Kurek GT6“ dient als Demonstrationsfahrzeug genau dazu. Rainer Kurek hat am Rand der Videoproduktion über seine Produktentwicklungen im Leichtbau informiert, die teils in dem Sportwagen getestet wurden: für die Automobilindustrie, ob Karosserieteile oder Sitze, aber auch für Hersteller von Sportartikeln, seien es Rennräder oder Kletterausrüstung. Im Leichtbau liege ein großes Potenzial zur Rohstoff-, Energie- und nicht zuletzt zur CO2-Einsparung, sagt er.

Schulungen verschieben sich

Flugplatz-Mitgesellschafter Mitländer ist angesichts der Corona-Lage skeptisch, ob noch 2021 wieder Veranstaltungen im Event-Hangar mit 200 bis 400 Gästen, wofür das Gebäude ausgelegt ist, möglich sein werden. Sobald sie jedoch wieder erlaubt seien, werde man auch welche organisieren, erklärt er. Schulungen für die Verwendung seiner Flugzeug-Pflegeprodukte der Reihe „Liqui Moly Aero“ würden fortgesetzt, wenn es die Lage zulasse. 2019 habe es Trainings mit Technikern aus afrikanischen und nordamerikanischen Staaten in Speyer gegeben. Seine Firma vertreibe die Spezial-Artikel in 45 Ländern.

Eine Grundreinigung und Aufbereitung mit „Liqui Moly Aero“-Produkten können Flugzeugbesitzer auch als „All inclusive“-Service bei Airside einkaufen, sagt Mitländer. Mit der Nachfrage sei er „ganz zufrieden“.