Die städtische Wirtschaftsförderung weist derzeit acht akute Leerstände in der Innenstadt aus. Es gibt weitere leerstehende Gebäude, bei denen sich das aber bald ändern soll.

Bei den acht erfassten Immobilien sind der Wirtschaftsförderung weder künftige Vermietungen noch andere Maßnahmen bekannt, wie aus einer Präsentation zum Beirat für Wirtschaftsförderung hervorgeht. Es handelt sich dabei unter anderem um einen Standort in der Gilgenstraße, den früher die Metzgerei Vogt bespielte. Außerdem auf der Liste: ein Gebäude in der Gutenbergstraße, drei in der Korngasse, zwei in der Roßmarktstraße und eines in der Wormser Straße. Gerade von dort gibt es aber auch positive Nachrichten. Denn bei drei weiteren aktuell leerstehenden Immobilien stehe die Vermietung fest. Details dazu sind noch nicht bekannt. Unter den neu vermieteten Einheiten befindet sich demnach auch die Hausnummer 8, das frühere Stoffhaus. Auch in eine frühere Eisdiele in der Karlsgasse soll bald wieder Leben einkehren. Konkreter sind Pläne auf der Maximilianstraße: Als Nachfolger von Gerry Weber in Hausnummer 17 wird das Modegeschäft Jack & Jones einziehen. Die frühere Hypovereinsbank wird derzeit von Künstlern zwischengenutzt. Zudem ist ein neues Café in die Maximilianstraße 83 geplant. Auch in der Maximilianstraße 19 ist nach Auskunft der Wirtschaftsförderung im Anschluss an Arbeiten eine Vermietung vorgesehen.