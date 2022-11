„Wir sind wieder in der Lage zu starten.“ Damit hat Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) die Freundeskreise der Speyerer Partnerstädte aus der pandemiebedingten Warteschleife zurückgeholt. Mit Weihnachtsmarkt-Besuchen, Bürgerreisen, Neujahrsempfängen und einer neuen Städtepartnerschaft geht es in die Zukunft.

„Die Verbindungen mit Kursk und Ningde geben wir nicht auf“, betont Kulturdezernentin Monika Kabs das bewusste Festhalten an den bestehenden russischen und chinesischen Partnerschaften. Am 8. Dezember soll feierlich die Urkunde der Städtepartnerschaft zwischen Speyer und der englischen Stadt Chichester im Historischen Ratssaal unterzeichnet werden, nachdem der frühere englische Partner Spalding Speyer vor einigen Jahren abtrünnig geworden war.

Am dritten Adventswochenende ist die Premiere des neuen Chichester-Freundeskreises auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt geplant. Dazu kämen zehn Besucher aus der französischen Partnerstadt Chartres. Mehrere Unterstützer der ältesten Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Chartres seien auch in Chichester engagiert, erklärt Kabs das Zusammentreffen der Franzosen mit den Briten. Die erste Bürgerreise soll im Sommer folgen. Kabs berichtet von der bereits eingegangenen Schulpartnerschaft mit dem Nikolaus-von-Weis-Gymnasium und der Einladung der Dommusik an einen Chor aus Chichester für das kommende Jahr.

Fahrt nach Russland geplant

Die Absicht an der Partnerschaft mit den Kursker Freunden festzuhalten, sei ungebrochen, so Freundeskreis-Vorsitzender Roland Kern. Er berichtet von Planungen für eine Reise im April oder Mai nach Kursk. Die Gesamtsituation in Russland erlaube derzeit keine Aktivitäten, beschreibt er die Lage. Der Freundeskreis treffe sich einmal im Monat, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt sei indes in diesem Jahr unmöglich. „Private Kontakte bestehen, soweit das möglich ist“, hebt Kern aktuelle Schwierigkeiten auch in der Kommunikation hervor.

Besser steht es um die Freundschaft mit der italienischen Stadt Ravenna. Der Freundeskreis plant nach Angaben der Vorsitzenden Barbara Mattes im kommenden Jahr eine Bürgerreise nach Ostern, die Teilnahme am Brezelfest und im kulturellen Bereich ein gemeinsames Theaterprojekt, das im Oktober Premiere feiern soll. Mattes berichtet von Kontakten des Gymnasiums am Kaiserdom mit einer Schule in Ravenna. Eine Klassenfahrt nach Italien sei im Mai geplant.

Geringes Interesse in Polen

„Derzeit ist unsere Partnerschaft nicht besonders aktiv“, berichtet Grazyna Bozena Brand von aktuell geringem Interesse der Polen, sich in diesem Bereich zu engagieren. Ihre Kontakte seien auf das Kulturamt der Stadt Gniezno begrenzt, so Brand. Für den Speyerer Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende hätten sich aber sechs Polen angemeldet, die Weihnachtslieder vor dem Rathaus singen wollten. Gemeinsam mit dem Freundeskreis Speyer-Chartres bereite ihr Freundeskreis für Januar einen Neujahrsempfang vor. Vom 25. Juni bis 2. Juli stehe eine Bürgerreise nach Südpolen auf dem Programm des Freundeskreises Speyer-Gniezno.

„Regelmäßige Treffen sind im Moment nicht möglich“, räumt Brand seit Pandemie-Ausbruch nur sporadische Kontakte ein, bleibt aber zuversichtlich, was die Zukunft betrifft.