Die Speyerer Grünen und Liberalen haben unterschiedliche Ansichten zur angedachten Verkehrsberuhigung rund um den Postplatz. Wie berichtet, wurde im jüngsten Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion die von der Stadt Speyer favorisierte Idee vorgestellt. Sie sieht die Einrichtung einer Fußgängerzone im nördlichen Bereich des Postplatzes in der Bahnhofstraße bis zur Unteren Langgasse und in die Gilgenstraße bis zur Kapuzinergasse vor. „Damit räumt die Stadt in ihrer Planung dem Fuß- und Radverkehr sowie dem ÖPNV den Vorrang ein“, teilen die Grünen mit. Sie gehen davon aus, dass die Attraktivität der Innenstadt so gesteigert werden, und der Einzelhandel von der Lösung profitieren könne.

Die FDP plädiert ebenfalls für die Umplanung des Postplatzes, hält aber einen von beiden Seiten befahrbaren verkehrsberuhigten Bereich in der Gilgenstraße für notwendig: „Die Innenstadt erlebt seit einigen Jahren einen Strukturwandel, welcher durch Corona nochmals an Fahrt aufgenommen hat und gerade deshalb muss die Innenstadt künftig weiterhin individuell erreichbar bleiben“, heißt es in einer Mitteilung. Autofahrer würden sich dann automatisch eine andere Strecke suchen, weil der direkte Weg durch die Stadt nicht mehr der schnellste wäre. Die FDP fordert zudem, Shuttleparkplätze im nördlichen und südlichen teil des Postplatzes einzurichten. Die Entscheidung über die Umstrukturierung soll im Februar im Stadtrat fallen.