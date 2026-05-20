Gleich drei Abgeordnete aus dem Wahlkreis Speyer sind in den rheinland-pfälzischen Landtag eingezogen, der sich am Montag erstmals versammelt hat. Wie war der Start in Mainz?

Kaum hat sich der neue rheinland-pfälzische Landtag konstituiert, ist Michael Wagner schon wieder mittendrin im Alltagsgeschäft eines Abgeordneten. „Es kommt derzeit eine ganze Welle von Anfragen von Menschen, die gern mit mir reden würden“, berichtet der Speyerer CDU-Politiker, der seit mittlerweile sieben Jahren dem Landesparlament angehört und erneut Teil der aktuell 39-köpfigen Fraktion der Christdemokraten ist. Viele Bürger hätten Gesprächsbedarf, sagt der 65-Jährige: „Sie wollen, dass ich mich kümmere.“

Für die Zukunft erwartet Wagner, dass es als Abgeordneter der stärksten Regierungspartei einfacher wird, an notwendige Informationen und an behördliches Fachwissen zu kommen: „Der Weg in die Ministerien ist kürzer als der von der Oppositionsbank.“ Sein von ihm geschätztes Instrument der Kleinen Anfrage, mit der der Mandatsträger in der Vergangenheit immer wieder den Regierungsapparat beschäftigte, werde er weiterhin einsetzen. Er sei schließlich vorrangig dafür gewählt worden, die Interessen seines Wahlkreises und von dessen Bürgern zu vertreten. Wagner hatte sich beim Urnengang am 22. März mit 30,2 Prozent der Stimmen das Direktmandat im Wahlkreis Speyer gesichert.

Für ihn persönlich habe sich im neuen Landtag nicht viel verändert, meint Wagner. Nach wie vor komme er mit einer Mitarbeiterin aus. Er habe allerdings den Platz gewechselt. Er sitze zwar immer noch in der zweiten Reihe, jedoch an anderer Stelle im Plenarsaal. Ob er Mitglied im Kulturausschuss bleibe, dessen Vorsitz der Speyerer in der vergangenen Legislatur sogar innehatte, werde sich in den parlamentarischen Beratungen noch entscheiden. Beworben habe er sich zudem für den Ausschuss Verkehr und Mobilität.

Dass der neue christdemokratische Landesvater Gordon Schnieder bei der Wahl zum Ministerpräsidenten nicht sämtliche Stimmen der Koalition aus CDU und SPD auf sich vereinen konnte, bezeichnete Wagner als „kleinen Schönheitsfehler“. Es komme jetzt darauf an, gemeinsam gut zu regieren.

„Besonderer Tag“

Für Marlene Gottwald (SPD) war die konstituierende Sitzung der erste Tag als gewählte Abgeordnete. „Ein besonderer Tag“, sei das gewesen, sagt die 41-Jährige: „Das erlebt man nicht alle Tage.“ Die Speyererin war bei der Kandidatur um das Direktmandat im Wahlkreis mit 26,6 Prozent auf Platz zwei gelandet, hatte den Sprung ins Parlament aber knapp über die Landesliste der Sozialdemokraten geschafft.

Die vergangenen Wochen seien für sie eine Übergangszeit gewesen, erzählt Gottwald, die vor ihrem Landtagsmandat im FDP-geführten Mainzer Wirtschaftsministerium arbeitete. Sie habe sich auf die neue Aufgabe vorbereitet und schon an Fraktionssitzungen teilgenommen, sagt die Sozialdemokratin. Die Stimmung in der 32-köpfigen Fraktion sei nach dem schwachen Abschneiden nicht auf dem Höhepunkt gewesen, aber man sei die Sache pragmatisch angegangen, so Gottwalds Eindruck. Dass es nun im neuen Landtag an die Arbeit gehe, „tut gut“.

Noch seien die Ausschüsse nicht besetzt, aber die neu gewählte Abgeordnete kann sich nach eigener Aussage einen persönlichen Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft gut vorstellen, weil sie dort besondere Expertise mitbringe. Auch Speyer stehe hier vor großen Herausforderungen, sagt die Sozialdemokratin mit Blick auf geplante Produktionsschließungen großer Arbeitgeber wie Mann + Hummel und TE Connectivity in der Domstadt.

Das werden nicht die einzigen Themen aus ihren Speyerer Wahlkreis sein, betont Gottwald: Es hätten sich schon viele Menschen mit ganz verschiedenen Anliegen an sie gewandt, was sie freue. Sie wird regelmäßig nach Mainz pendeln, will sich aber auch in Speyer mit eigenem Wahlkreisbüro ansiedeln. Fürs Erste hat sich die SPD-Abgeordnete im Coworking-Space der Rheinvilla eingemietet und auch schon erste Gespräche geführt. Die Atmosphäre dort sei sehr angenehm, grundsätzlich sei sie aber auch auf der Suche nach eigenen Büroräumen. Das bringe eine gewisse Sichtbarkeit mit sich.

AfD-Büro geplant

So will es auch der Speyerer AfD-Abgeordnete Benjamin Haupt (45) halten. Der wie Gottwald über die Liste seiner Partei ins Parlament gerückte Landtagsneuling, der 19,8 Prozent der Erststimmen erhalten hatte, hat nach eigener Aussage schon Immobilien für eine Anlaufstelle in der Innenstadt und in Speyer-Nord im Auge. Er führe dazu aber noch Verhandlungen. Für Mitarbeiterstellen im Abgeordnetenbüro liefen Bewerbungsgespräche mit den zwei aussichtsreichsten von „sehr vielen“ Interessenten.

Nach der konstituierenden Sitzung war Haupt schon am Infostand seiner Partei in Kaiserslautern und mit dem neuen AfD-Fraktionsvorsitzenden Michael Büge in Speyer unterwegs. Er werde auch über die Domstadt hinaus aktiv bleiben, kündigt er an. In der 24-köpfigen AfD-Fraktion habe er schon ein „Potpourri an Mentalitäten“ kennengelernt und freue sich auf die Arbeit in Mainz. Sein Büro dort habe er übernommen, aber noch nicht bezogen.

Haupt kann sich nach eigenem Bekunden gut eine Mitarbeit im Innen- oder Sozialausschuss des Landtags vorstellen, auch dazu stünden aber noch Gespräche aus. Die Oppositionsrolle seiner Partei sei ihm schon am ersten Sitzungstag deutlich geworden, berichtet der in Speyer auch als Kreisvorsitzender der Rechtsaußen-Partei aktive Politiker: Die AfD-Vorschläge für das Landtagspräsidium seien mehrheitlich abgelehnt und stattdessen ein weiterer Stellvertreterposten eingerichtet worden. Er kritisiert die Mehrkosten dafür. Der neue Ministerpräsident Schnieder habe „eine Chance verdient“, dessen CDU sei aber nicht verlässlich, so Haupts Eindruck.