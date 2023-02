Beim Bauprojekt „Am Fluss“ bekommt mit der Fertigstellung von Q3 und Q4 der Betrachter auch eine bessere Ahnung von der Gestalt des 2000 Quadratmeter großen Quartiersplatzes dazwischen. Der Platz führt die Sicht- und Wegeachse vom Ziegelofenweg an den Rhein weiter. Er fungiert in der Vorstellung der Planer als Einladung und als Zugang in den neuen Stadtteil. Die Platzfläche wird laut Ankündigung mit Wasserstrich-Vollklinker belegt, die auch an den Fassaden eingebaut sind. Sie endet in einem öffentlichen Park direkt am Wasser. Hinter den beiden Dom-nächsten Quartieren Q1 und Q2 besteht der Park schon.

Auf dem neuen Platz werden zwölf verschiedene Sorten Bäume gepflanzt, unter deren Laubdach die Besucher im Schatten spazieren und sitzen können. Topotek 1, die beauftragte Gesellschaft von Landschaftsarchitekten in Berlin, sucht die Bäume laut Investor Deutsche Wohnwerte (DW) dieses Jahr aus. Gartenbau- und Erdbau-Betriebe wie Germann GmbH und Acker GmbH aus Speyer setzen sie Zug um Zug spätestens bis 2024, wenn es die Pflanzperiode entsprechend zulässt.

„DW bauen Platz und Park. Dann übernimmt die Stadt die Flächen“, so das Unternehmen. Einen Termin für die geplante Übergabe, eine Namensgebung und den feierlichen Abschluss aller Baumaßnahmen gebe es indes jetzt noch nicht.