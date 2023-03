Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach vielen Monaten des Lockdowns ist das Verreisen in Zeiten der Corona-Pandemie endlich wieder möglich. Auch für bekannte Speyererinnen und Speyerer ist das 2021 aber nicht so einfach wie in früheren Jahren – drei Geschichten vom Urlaub in Zeiten von Corona und Klimawandel.

Als Leiterin der Galerie Kulturraum in der Speyerer Maximilianstraße war Maria Franz wie andere Kulturschaffende auch von den Corona-bedingten Schließungen stark betroffen. „Erst