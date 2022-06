Endlich wieder Flohmarkt: In Speyer-Süd und -West haben sich am Samstag zahlreiche Schnäppchenjäger auf die Suche nach Schönem und Praktischem begeben. Verkäufer schätzten den Verlauf unterschiedlich ein. Während ein vergessener Stadtteil sich initiativ eingebracht hat, wurde der Flohmarkt in einem anderen zum Volksfest.

Der Hofflohmarkt-Organisator sitzt in München und kennt sich offenbar mit der Speyerer Stadt-Aufteilung nicht gut aus. In der zweiten Auflage seiner Hofflohmärkte hat er Speyer-Süd dem Vogelgesang zugeteilt und Süd somit ausgespart. Das wollte Sarah Moßmann so nicht stehenlassen. Sie wohnt mit ihrer Familie dort, kennt viele Nachbarn, hat hier Freunde gefunden. Moßmann hat kurzerhand die Whatsapp-Gruppe „Unser Viertel“ gegründet und den Hofflohmärkte-Organisator über ihre Teilnahme und die zehn weiterer Haushalte inklusive Freunde und Verwandte ohne Hof und Garten informiert.

Auch sie habe das Konzept der Hofflohmärkte überzeugt, berichtet Moßmann. „Näher kennengelernt haben wir uns sowieso.“ Auch der Verkauf im Garten laufe gut, sagt die Initiatorin. Nicht zu vergessen die zahlreichen neuen Bekanntschaften mit Eltern und Kindern in der Nachbarschaft. Einzig die Hitze mache Probleme. „Die meisten hätten sich einen Schorlestand gewünscht“, lacht sie.

Vollbremsung vor der Ritterburg

Für Anne, Nils und Charlotte hat sich der Aufwand gelohnt, ihren Kellerinhalt zu sortieren, aufzubereiten und in den Hof zu tragen. „Hier gibt es alles für null bis neun Jahren.“ Eine Frau zeigt auf Babykleidung, Spielzeug und die Ritterburg, vor der ein kleiner Junge eine Vollbremsung mit seinem Fahrrad hinlegt. Eine Kundin bedauert, dass Lego schon ausverkauft ist. „Super Stimmung, alle sind nett und freundlich“, beschreibt Nils eine Stunde vor „Geschäftsschluss“ die Atmosphäre in seinem Hof. Seine Familie und er würden sicher bei den dritten Hofflohmärkten wieder dabei sein, sagt er.

Gegenüber werden Besucher von Herzluftballons empfangen. Anna Klaer sowie ihre Schwester, Mutter und Schwiegermutter haben den Hof mit Traumpuppenbett, Grill, allerlei Geschirr, Schmuck und viel Kleidung für die Frau und das Kind ausgestattet. „Etwas schleppend“ beschreibt Klaer den Andrang. „Das ist nicht so wie erwartet“, sagt sie. „Vermutlich wegen des Flohmarkts auf dem Berliner Platz.“ Für sie sei die Hofflohmarkt-Premiere gleichzeitig der letzte Versuch. Davon geht Klaer zum jetzigen Zeitpunkt aus. „Lieber fahre ich zum nächsten Familienflohmarkt nach Speyer-West“, sagt sie.

„Ein Stand war schon mittags ausverkauft“

Vor dem Berliner Platz hatten Flohmarkt-Beschicker schon um 6.30 Uhr Schlange gestanden, berichtet Frank Arbogast vom Jugendcafé Speyer-West. Mit etwa einem Dutzend ehrenamtlichen Helfern ist der Ablauf laut Arbogast gut zu bewältigen. Gemeinsam mit dem Stadtteilverein veranstaltet das Jugendcafé den ersten Familienflohmarkt nach der pandemiebedingter Zwangspause. „Die Leute haben ein großes Bedürfnis nach Begegnung und mehr Normalität“, erklärt Vereinsvorsitzender Thomas Kohl den Andrang vor den 102 Ständen privater Anbieter. „Ein Stand war schon mittags ausverkauft“, berichtet Vorstandsmitglied Sascha Jülich von „noch nie da gewesenen Erfolgen“.

Quartiersmanagerin Christa Berlinghoff hilft ihrer Tochter Anja Fallenstein beim Verkauf: „Es läuft“, strahlen die Frauen. „Wir freuen uns über die Leute, die Sonne und wieder eingezogene Lebendigkeit auf dem Berliner Platz“, sagt Berlinghoff und berät eine Kundin, die sich für Omas Glasschalen interessiert.