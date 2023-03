Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 100 Teilnehmende zählten die Veranstalter der Speyerer Spendenaktion für die Flutopfer am Sonntag. Wer zur Weinverkostung in die Stadt kam, störte sich auch nicht am vielen Regen. Die Organisatoren hoffen nun, mit ihrer Aktion die 10.000-Euro-Spendemarke zu knacken.

„Ich habe noch keine schlecht gelaunten oder mürrischen Menschen getroffen“, erzählt Lukas Bonn vom Speyerer Sportbekleidungsgeschäft „Sakul“. Zu ihm müssen