Nicht nur Obst, Gemüse und Fleisch: Auf dem Wochenmarkt auf dem Berliner Platz wurde am Freitag auch eine kostenlose Corona-Impfung angeboten. Mit zwei Einsatzfahrzeugen war der DRK-Ortsverband Speyer vor Ort und hatte das Vakzin von Johnson und Johnson im Gepäck. „Die ersten vier Impflinge sind bereits durch und das schon vor dem offiziellen Beginn um 9 Uhr“, berichtete Teamleiter Hans Jochem. Leerlauf gab es nicht. 100 Impfdosen stünden zur Verfügung. 27 werden es laut Auskunft von DRK-Kreisgeschäftsführerin Caroline Diven im Laufe des Tages werden. „Damit sind wir sehr zufrieden“, so Diven. Der Ablauf war wie im Impfzentrum: Anmeldung, Aushändigung des Aufklärungsbogens, Arztgespräch mit Bernd Claus vom Klinikum Ludwigshafen, Spritze, Klebezettel im Impfpass. Im Stadtteilbüro West war ein Wartebereich eingerichtet worden. Frank Albrecht war spontan zum Impfen da. „Ich nutze einfach die Gelegenheit.“ Er habe zunächst abwarten und sich selbst eine Meinung zum Thema Impfen bilden wollen. Am Samstag, 7. August, findet von 9 bis 12 Uhr eine weitere Impfaktion mit Johnson und Johnson auf dem Wochenmarkt auf dem Festplatz statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.