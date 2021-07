Die zweite Corona-Großimpfung an einer Speyerer Schule war am Donnerstag kleiner als die vorige Woche am Hans-Purrmann-Gymnasium. 143 junge Leute haben an der Berufsbildenden Schule (BBS) ihre erste Spritze gegen das Virus erhalten. Ärger mit Impfgegnern gab es auch nicht in dem Maß wie am „Purrmann“.

„Alles zur vollen Zufriedenheit gelaufen“, bilanzierte BBS-Schulleiter Henning Vollrath kurz nach der Aktion. Die Anzahl der Anmeldungen war geringer als zunächst erwartet, sodass medizinische Aktivität in der Sporthalle zwischen 11 und 13.30 Uhr ausreichte. Ein Medizinisches Versorgungszentrum aus der Domstadt verabreichte den angemeldeten den Biontech-Impfstoff, mehr als 20 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Das waren Lehrkräfte der BBS, Wirtschaftsgymnasiasten und angehende medizinische Fachangestellte, zudem Elternbeiräte von örtlichen Gymnasien, aus denen ebenfalls Impflinge kamen.

Vollrath berichtete von Zweitimpfungsterminen am 30. Juli am Purrmann-Gymnasium und am 25. August an der BBS. Aus jetziger Sicht sei kein neuer Termin für Erstimpfungen an seiner Schule notwendig. „Es könnte aber sein, dass die Impfbereitschaft mit steigenden Inzidenzen wieder zunimmt“, so Vollrath. Dann sei seine Schule nach den guten Erfahrung zu einer Neuauflage bereit. Für die gesamte Stadt Speyer wurden am Donnerstag zwei Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 13,8 vermeldet.

Flugblätter verteilt

Eine Kundgebung von Impfgegnern wie vorige Woche am Gymnasium gab es nicht. Polizei und Ordnungsamt waren über den Aktionszeitraum hinaus vor Ort. Am Donnerstagmorgen sind laut Vollrath im Umfeld jedoch Flugblätter verteilt worden, die auf impfkritische Internetangebote verwiesen hätten.