Glüh-Gin, Pulled Pork im Brötchen, Lagerfeuer, Glöckchenklang: Was nach vorweihnachtlicher Stimmung klingt, fühlte sich am Samstagnachmittag im Speyerer Industriehof auch so an. Die Schotten wurden für einen bestimmten Bereich dicht gemacht. Rein kam nur, wer ein grünes Bändchen vorweisen konnte. Weihnachtsmarkt unter 2G-Bedingungen – den Leuten gefiel es. Michael Wieland von der Foonax GmbH war hauptverantwortlich für den Ablauf. „Am vergangenen Mittwoch haben wir endgültig entschieden, dass wir den Weihnachtsmarkt ausrichten. Am Mittwoch zuvor hatte ich das Hygienekonzept eingereicht“, berichtet er. Elf externe Aussteller konnte Wieland gewinnen. Neben Kulinarischem boten sie Schmuck, Holzarbeiten, Kerzen oder Gestricktes an. Im Industriehofgarten war das Eisstockschießen gefragt. Bis in den späten Abend hinein hielten sich die Menschen im Freien auf – der eisigen Witterung zum Trotz. Wer auf Nummer sicher gehen wollte, konnte vor dem Absperrgitter noch einen Schnelltest machen lassen: Das mobile Testteam vom Hof der Sinne war mit dem Camper angerückt.