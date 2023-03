Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Speyer gehen trotz Sommerferien aktuell einige Schülerinnen und Schüler zur Schule – auch am Gymnasium am Kaiserdom (GaK). Bei der „Sommerschule“ geben dort ältere Schüler jüngeren Nachhilfe in den Fächern, in denen es noch etwas hapert. Das hat aber nicht nur Vorteile für die jungen Schüler.

So richtig darüber gefreut, in den Sommerferien in die Schule gehen zu müssen, hat sich Siebtklässler Tim Neidig (14) nicht. Zumindest nicht am Anfang.