Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Weihnachtsbaumverkauf in Speyer und dem Umland ist in vollem Gange. Viele Menschen werden sich in den Tagen bis Weihnachten mit „ihrem“ Exemplar eindecken. Unter anderem Gärtnereien machen für sie Angebote. Ein Blick in die Betriebe zeigt: Es gibt einen klaren Favoriten.

„Am Publikumsverkehr geändert hat sich durch Corona nichts“, sagt Ingo Nothhelfer. Er ist Eigentümer der Gärtnerei Nothhelfer in Speyer. „Wir haben unsere Stammkunden,