Seit Dienstag ist klar, wie der Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer in diesem Jahr im Detail aussehen wird. Geplant war die Veranstaltung bereits für den Zeitraum von 22. November bis 9. Januar. Die Buden werden laut Stadt über die gesamte Maximilianstraße – von Alter Münze bis zum „Kaufhof“-Gebäude – verteilt, um die Besucherströme auf diese Weise zu entzerren. Am Altpörtel soll erneut eine Eisbahn mit Buden aufgebaut werden. Kunsthandwerker werden ihre Arbeiten im Rathausinnenhof präsentieren. Eine Umzäunung der Stände mit Einlasskontrollen wird es laut Stadt nicht geben.

„Eine Verteilung der Stände über die ganze Stadt war für uns von Anfang an keine Option“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. „Die Besucherinnen und Besucher sollen nah bei Einzelhandel und Gastronomie sein – den Menschen, die durch die Pandemie besonders stark zurückstecken und die durch den Weihnachtsmarktausfall im letzten Jahr große finanzielle Einbuße hinnehmen mussten.“

Laut Stadt gilt für den Besuch des Weihnachts- und Neujahrsmarkts Maskenpflicht. Am Platz im gastronomischen Bereich darf sie abgenommen werden. Abstand zu anderen Besuchern muss eingehalten werden. Es gilt die 3G-Regel. Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienst werden die Einhaltung dieser Regelungen laut Stadt kontrollieren.

Öffnungszeiten

Weihnachts- und Neujahrsmarkt : 22. November bis 9. Januar, täglich von 11 bis 21 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr, am 25. und 26. Dezember geschlossen, am 31. Dezember von 11 bis 15 Uhr sowie am 1. Januar von 13 bis 21 Uhr.