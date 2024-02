Die Stadt Speyer hat nach zwei Jahren wieder einen Mietspiegel mit ortsüblichen Preisen veröffentlicht, dieses Mal in einem neuen Format. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) verbindet damit einen Appell an alle Vermieter.

Gerade weil die Mieten immer weiter steigen, appelliert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler an alle Eigentümer, „die Mieten nur dann zu erhöhen, wenn es nicht anders geht und auf die Bezahlbarkeit und Verhältnismäßigkeit zu achten“. Der Mietspiegel liefert Informationen über die ortsübliche Vergleichsmiete in verschiedenen Wohnungskategorien.

Die Handhabung des neuen Zahlenwerks unterscheidet sich von der seiner Vorgänger. Zwei Tabellen weisen die Basis-Nettokaltmieten aus. In der ersten Tabelle wird diese in Abhängigkeit von der Wohnfläche festgelegt. Je kleiner die Wohnfläche ist, desto höher die Basis−Nettokaltmiete. Beispiel: Wohnfläche 25 Quadratmeter, Basis-Nettokaltmiete 9,86 Euro; Wohnfläche: 150 Quadratmeter, Basis-Nettokaltmiete: 6,36 Euro. Zur jeweiligen Basismiete werden Zu- und Abschläge gerechnet. Denn neben der Wohnfläche haben auch andere Wohnwert-Merkmale wie Lage, Ausstattung, Baujahr und Sanitärausstattung Einfluss. In der zweiten Tabelle werden diese Besonderheiten und ihr Einfluss auf die Höhe der Miete aufgelistet. Je nach Adresse sind so Zu- und Abschläge möglich.

Wenig Mietfälle vor Gericht

An der Neuerstellung des Mietspiegels mitgewirkt haben die Stadtverwaltung, der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein Speyer, der Hauseigentümer- und Vermieterverein, der Mieterverein für Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie das Amtsgericht Speyer. Wie seine Vorgänger, soll auch der 18. Mietspiegel dazu beitragen, die Anzahl der Gerichtsverfahren wegen der Miethöhe im Stadtgebiet zu verringern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre bewiesen, dass das funktioniert, wie die Richterin Andrea Herkommer-Zimmermann bei der Präsentation am Montag sagte: „Die Anzahl der Mieterhöhungsklagen liegt an unseren Amtsgericht im niedrigen Bereich.“

Neu ist auch der Online-Rechner, mit dem ein dem Mietspiegel entsprechender Mietpreis für eine konkrete Wohnung ermittelt werden kann. Dafür müssen im Netz in wenigen Schritten die jeweiligen Wohnwert-Merkmale eingegeben werden. Der Rechner könne für Mieter und Vermieter als Orientierung dienen.

Der neue Mietspiegel verfügt über Anwendungsanleitungen für die beiden Tabellen. Das begrüßte Ralf Hummel, Vorsitzender von Haus & Grund Speyer, aus einem ganz praktischem Grund: „Viele der Mieter und Hauseigentümer sind über 80 Jahre alt und nicht digitalaffin. Deswegen sind diese Anleitungen sehr sinnvoll.“