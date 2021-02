„Von Lockdown zu Lockdown. Game over? Wir brauchen jetzt Hilfen, die ankommen!“ Das steht über einem neuen Film aus dem Schuh- und Modehaus Bödeker, in dem sich viele Speyerer Akteure für eine Eröffnung der Geschäfte und schnelle Wirtschaftshilfen einsetzen. Beim Einzelhandel heißt es: Je verzweifelter, desto kreativer. Die Notrufe aus der Domstadt kommen an.

Vorreiter war Lukas Bonn, Inhaber von Sakul-Moden. Er hat sich schon vor 14 Tagen vor eine Kamera gesetzt und ganz sachlich von seinen Ängsten im Lockdown berichtet. Mehr als 80.000 Klicks bei Instagram und 10.000 bei Facebook gab es dafür. Die Leute leiden mit ihm. Peter Bödeker, Schuhaus-Chef, Vorsitzender von „Das Herz Speyers“ und Mitautor eines Briefes an den Bundeswirtschaftsminister, in dem die Bürokratie vor Corona-Hilfen beklagt wird, folgt ihm nun nach. Er steht vor der Kamera im am Freitag online gestellten und zusammen mit Sohn Louis konzipierten Film.

Hilfe aus dem Dom

Der Clou: Es kommen noch viele andere Betroffene zu Wort. Neben weiteren Händlern – auch Lukas Bonn – sind es lokale Politiker und sogar Domkustos Christoph Kohl, der in der Kathedrale berichtet, dass er sich beim Einkauf in Pandemie-Zeiten nie unsicher gefühlt habe. Darauf sind die Bödekers besonders stolz, ebenso wie auf die Klickzahlen: 23.000 bei Instagram, 20.000 bei Facebook und 4000 bei Youtube waren es bis Montag. „Alles konstruktiv, alles ausgewogen“, sagt Peter Bödeker über den Beitrag. Rund 100 gelbe Plakate einer weiteren von ihm initiierten Aktion (wir berichteten) sind auch schon verteilt.

Wie gut die Hilferufe ankommen, hat auch Lukas Bonn erfahren: „Es haben ganz viele gefragt, ob sie mich finanziell unterstützen können.“ Er würde solche Hilfe aber nicht annehmen, sagt er. Zwar gehe es seinem Geschäft schlecht, aber privat könne er nicht klagen. Zudem solle nicht die Bevölkerung, sondern der Staat für die Firmen eintreten. Er will die tollen Angebote aber nicht verpuffen lassen und hat eine Spendenaktion für Kinder initiiert. Unter gofundme.com, Suchwort „Sakul Spendenaktion für Kinder“, kann sich jeder daran beteiligen. Das Geld soll zu 100 Prozent an noch zu definierende Projekte gehen. 1931 Euro waren am Montag schon zugesagt.

Jetzt ist den rührigen Einzelhändlern nur noch eines zu wünschen: dass sie bald wieder öffnen dürfen.

Im Netz