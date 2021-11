Die Förderschule im Erlich ist die erste Speyerer Schule, die am Projekt „kostenloses Schulfrühstück“ teilnimmt. Ins Leben gerufen hat es 2009 die Schauspielerin Uschi Glas. „Es funktioniert“, berichtet Schulleiter Jürgen Schall von ersten Eindrücken.

Gestartet ist die Erlichschule mit dem Projekt am 15. September. „Die Probephase ist abgeschlossen“, erklärt Schall. Sieben ehrenamtliche Helfer bereiten ab 7 Uhr mit gesunden Lebensmitteln belegte Brote vor, reichern das Frühstück mit Obst und Gemüse, Cornflakes und Müsli an und stellen es den unteren Jahrgangsstufen ab 8.30 Uhr zur Verfügung.

„Seit Montag holen die älteren Schüler ihr Frühstück vor der großen Pause am ehemaligen Schulkiosk ab“, beschreibt Schall die Version des Angebots, die in den Schulalltag integriert wird. In anderen Schulen gebe es Frühstück vor Schulbeginn, berichtet „brotZeit“-Projektleiterin Elisa Pahler der RHEINPFALZ von unterschiedlichen Konzepten.

Hauptsponsor gibt Lebensmittel

„Es geht nicht alleine um Hunger“, betont der Schulleiter. Das Kollegium habe sich entschlossen, den Bereich gesunde Ernährung und Ernährungserziehung stärker in den Mittelpunkt zu rücken. „Wir wissen, dass bis zu 40 Prozent der Schüler ab der fünften Klasse häufig ohne Frühstück zur Schule kommen“, erklärt Schall den zweiten Schwerpunkt, den die „brotZeit“ für ihn abdeckt.

Hauptsponsor „Lidl“ sorge für 36 Lebensmittel und liefere im Zwei-Wochen-Rhythmus, schildert der Schulleiter. Die Erlichschule sei die dritte Teilnehmerin am kostenlosen Schulfrühstück in der Pfalz, berichtet Pahler. Ziel sei es, 25 Pfälzer Schulen zu fördern. Der gemeinnützige Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, „Kindern Brot und Zeit zu geben“, erklärt Pahler. „Kein Kind soll hungrig in den Schultag starten.“ Lidl spende deutschlandweit jährlich 450 Tonnen Lebensmittel für derzeit mehr als 11.000 Kinder an 270 Schulen.

Kontakt

Elisa Pahler, Telefon 0176 34532527, E-Mail: pahler@brotzeit.schule. Im Netz: www.brotzeitfuerkinder.com.