Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat Speyer, Hannah Heller, kandidiert auf Platz sieben der Grünen-Landesliste für die Bundestagswahl. Die 30-Jährige setzte sich auf dem digitalen Parteitag am Samstag im dritten Wahlgang mit 98 von 195 Stimmen durch. Sie war bereits auf Platz fünf angetreten, unterlag dort aber letztlich der Co-Vorsitzenden der Partei, Misbah Khan. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Hellers Kommentar nach der elfstündigen Veranstaltung: „Ich freue mich sehr über die Wahl auf Platz sieben. Wir haben eine starke Liste in Rheinland-Pfalz gewählt. Es ist Zeit für Veränderung, dafür brauchen wir Grünen ein gutes Wahlergebnis! Ich trete an für eine vielfältige Wirtschaft, die Solidarität belohnt statt egoistisches Verhalten. Nur so werden wir die Klimaziele einhalten können.“ Die Wahl auf einen für die Wahl am 26. September möglicherweise noch aussichtsreichen Listenplatz war zum Nervenspiel geworden. Um Platz sieben hatten sich vier weitere Frauen beworben. Im ersten Wahlgang lag Heller noch hinter Sara Pasuki aus Kirchheimbolanden, die als 18-jährige Bewerberin mit Rückhalt der grünen Jugend ins Rennen gegangen war. Im entscheidenden dritten Wahlgang lautete das Verhältnis 98 zu 93 Stimmen für Heller.