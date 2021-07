Das Technische Hilfswerk (THW) Speyer geht beim Katastropheneinsatz an der Ahr in die zweite Woche. Neben der Pumpen-Einheit in Bad Neuenahr und den auf Notversorgung spezialisierten Kollegen im Ort Schuld ist mit Andreas Garrecht ein besonders erfahrener Kollege in der Trinkwasseraufbereitung tätig. Für ihn geht es darum, ein Krankenhaus wieder einsatzfähig zu machen.

Trinkwasserlaborant Garrecht (51) hat acht Auslandseinsätze für das THW hinter sich. Sein Kommentar zum Schadensbild an der Ahr: „Ich war nach dem Tsunami in Sri Lanka, da sah es so ähnlich es aus.“ Für ihn ist auch eine Woche nach der Flut klar: „Das ist immer noch ganz eindeutig ein Katastrophengebiet hier.“ Die Schuttberge türmten sich meterhoch, erste Häuser würden kontrolliert abgerissen.

Patienten sind verlegt

Die Wasserversorgung wiederherzustellen, ist beim Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr die Aufgabe von Garrechts Team. Eine erste von zwei Aufbereitungsanlagen hat es schon in Betrieb genommen. 15 Kubikmeter Trinkwasser pro Stunde werden damit produziert. Am Montag wurde mit der Einspeisung ins Netz des Krankenhauses begonnen, wie Garrecht berichtet. In der Klinik lief zuletzt nur noch ein Notbetrieb; Patienten wurden nach Möglichkeit verlegt. Die THW-Leute durften dort übernachten.