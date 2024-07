Der Bau von 110 Wohneinheiten beim Projekt Ludwigsgarten am Rabensteiner Weg geht in die nächste Phase. Im Juli soll der Hochbau starten – etwas später als zunächst angesetzt. Das Projekt soll trotzdem pünktlich fertig werden, so Roger Schwartz, Architekt und Vorstand der für den Bau verantwortlichen Firma GeRo aus Rülzheim.

Im Januar war mit den Tiefbauarbeiten des 50-Millionen-Euro-Projekts am Rabensteinerweg begonnen worden. „Inzwischen ist die Baugrube inklusive Baugrubenentwässerung vollständig