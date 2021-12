Seit dem Nikolaustag leuchten die Kerzen am geschmückten Weihnachtsbaum vor dem Speyerer Dom. Die Nordmanntanne hatte dort zuvor unbeleuchtet gestanden. Im Vergleich zu den Vorjahren wird früher auf Weihnachten eingestimmt.

Der Baum am Dom ist ein Kooperationsprojekt von Stadt und Domkapitel. In diesem Jahr kam die 15 Meter hohe Nordmanntanne von der Firma Heinz Jürgen Baltes in Essen. Städtische Mitarbeiter wurden bei Transport und Aufstellung von der Firma Merckel Stahlbau unterstützt. Danach schmückten sie die Zweige.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dankte allen Beteiligten, allen voran dem Domkapitel und den Sponsoren. Die Firmen Palatina GeoCon und Neptune Energy haben die 4600 Euro für den Baum-Kauf laut Stadt „maßgeblich gefördert“. So könne „die schöne Weihnachtstradition fortgeführt werden“. Der Baum strahle „Ruhe und Besinnlichkeit aus“, so Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). Für Domdekan Christoph Kohl war es wichtig, „den Menschen so ein Licht der Hoffnung zu bescheren“.

OB Seiler betonte auch, dass die Stadtverwaltung jährlich Bürger dazu aufrufe, sich mit der Abteilung Stadtgrün in Verbindung zu setzen, wenn es um einen Baum geht, der gefällt werden muss. Stehen bleiben soll die Nordmanntanne nun bis Mariä Lichtfest am zweiten Februar 2022.