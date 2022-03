Die Stadtverwaltung hat den Kampf gegen die zunehmende Vermüllung des nördlichen Auwalds mit Kontrollen des ruhenden Verkehrs aufgenommen. Wie Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitgeteilt hat, haben Politessinnen in der Woche nach dem Dreck-weg-Tag in dem Gebiet zwischen Rheindeich in Höhe Weiherhof und der A-61-Rheinbrücke parkende Fahrzeuge überprüft. Am Ende ermittelten sie 16 Wagen, die in einem Verkehrsbereich standen, der für diese gesperrt war. „Dafür fiel im Regelfall ein Verwarnungsgeld von 55 Euro an“, so die Sprecherin. An der Überfahrt des Damms steht ein Verkehrsschild, das die Durchfahrt für motorisierte Fahrzeuge mit Ausnahme weniger Berechtigter wie etwa Anlieger untersagt.

Während die Stadt für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig ist, fällt die Beobachtung des fließenden Verkehrs in den Aufgabenbereich der Polizei. Susanne Lause, Sprecherin der Polizei Speyer, informierte auf Anfrage, dass den Beamten der nördliche Auwaldbereich bisher nicht als Problemgebiet aufgefallen ist. „Unsere Streifen fahren schon auch Wirtschaftswege ab. Der Auwald ist bislang aber kein Schwerpunktbereich für uns“, sagte sie. Zugleich betonte Lause, dass die Polizei der Stadtverwaltung jederzeit zu Hilfe kommen würde, falls diese beispielsweise Umweltdelikte, wie die Ablagerung von Eternit oder von Farben und Lacken, feststellen sollte.