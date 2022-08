Interview: „Energiewende von unten – aber wie?“ hatte die als Verein organisierte Demokratie-Initiative „Inspeyered“ eine Veranstaltung in Speyer überschrieben. Das Interesse war so groß, dass es eine Warteliste gab. Patrick Seiler hat Inspeyered-Vertreterin Elise Kissling gefragt, was nun daraus wird.

„Energiewende von unten – aber wie?“ Gibt’s auf Ihre Frage eine einfache Antwort?

Nein, natürlich nicht. Aber es gibt viele gute Modelle, die Bürgerinnen und Bürger hier in der Pfalz in anderen Teilen Deutschlands schon umgesetzt haben. Das macht Mut. Davon können wir hier in Speyer eine Menge lernen und unseren Beitrag zur schnelleren Umsetzung leisten. Als ich anfing, für die Veranstaltung zu recherchieren, war ich von der Expertise der Menschen, mit denen ich gesprochen habe und ihrer „Einfach machen“-Einstellung überwältigt. Dazu gehören der Energiegenossenschaftsexperte Dietmar von Blittersdorf aus Geinsheim und Christiane Steinmetz von der Bürgerstiftung Pfalz in Klingenmünster, die die Veranstaltung „Energiewende von unten“ bereichert haben.

Was können Speyererinnen und Speyerer konkret tun?

Sie können sich zusammentun, mehr über Erfolgsmodelle wie Bürgerenergie-Genossenschaften, Projekte der Stadtwerke oder Energy Sharing (Energietausch-Modelle) lernen. Und sie können sich in Speyer an solchen Projekten beteiligen oder in sie investieren. Es haben sich 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der Veranstaltung gemeldet, um genau dies zu tun.

Tut die öffentliche Hand genug oder kann man die außer Acht lassen, falls die Impulse von unten kommen?

Für die Workshops hatte eine der sechs Gruppen die Frage: „Welche Vorteile hätte eine Bürgerenergie-Initiative?“ Ich war überrascht, dass die Teilnehmer weniger über die finanziellen Vorteile als über Themen wie Kompetenzaufbau, Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft gesprochen haben. Dabei würde uns die Unterstützung durch die Verwaltung sehr helfen. Es gibt weltweit gute Beispiele von Verwaltungen, die sich als Impulsgeberin und Hebamme für Bürgerideen aufstellen. Es gibt sogar Städte, in denen die Bürgerinnen und Bürger das Budget partizipativ erstellen. Die Verwaltungen unterstützen bei der inhaltlichen Vorbereitung und Organisation von Workshops. Das war auch meine persönliche Anregung letztes Jahr, als die Verwaltung uns Speyerer bat, den neuen „Leitfaden Bürgerbeteiligung“ zu kommentieren.

Die Speyerer Energiegenossenschaft ist in vielen Köpfen. Wie wird sie nun zum operativ tätigen Unternehmen?

Zuerst brauchen wir in Speyer eine Initiativgruppe mit unterschiedlichen Kompetenzen. Diese bereitet die Gründung vor. Dazu gehört die Planung: Welche erneuerbare Energie-Projekte sollen wann umgesetzt werden? Wie werden diese finanziert und nach dem Bau betrieben? Dabei können die Experten vom Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. oder vom Netzwerk Bürgerenergiegenossenschaften Rheinland-Pfalz unterstützen. Gleichzeitig müssen weitere Mitglieder und Partner gefunden werden. Mitglieder sind Miteigentümer an der Energiegenossenschaft, müssen aber nicht selbst Immobilien besitzen.

Was kann und will Inspeyered beitragen?

Wir haben eine Menge Kompetenz bei der Planung und Umsetzung von Projekten aufgebaut. Auch haben wir ein großes Netzwerk von Macherinnen und Machern und Erfahrungsträgerinnen und Erfahrungs-trägern. Das wollen wir bei der neuen Initiativgruppe einbringen. Der Initiativgruppe „Regionalwert AG Pfalz“ gehören zum Beispiel zwei Mitglieder von Inspeyered an. Mit einem Förderbudget von 150.000 Euro und bezahlten Mitarbeitenden ist das Projekt zu groß für uns. Deswegen hängt es jetzt bis zur Gründung an der Bürgerstiftung Pfalz. Ob ein Projekt „Bürgerenergie“ bis zur eventuellen Gründung bei Inspeyered bleibt, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall stehen wir mit dem hiesigen Impulsgeber Nico Schweigert in den Startlöchern und haben uns bereits mit einer bestehenden Initiative aus Böhl-Iggelheim vernetzt. Wir haben auch Geschäftsführer Wolfgang Bühring von den SWS und sein Team in die Vorbereitung der Veranstaltung eingebunden und möchten weiterhin eng mit den SWS zusammenarbeiten.

„Aber wie?“ will Ihr Verein laut Ankündigung auch bei anderen „großen Krisen unserer Zeit“ fragen. Welche sind das und wie kommen Sie hier zu Ergebnissen?

Wenn man an Krisen denkt, geht es um Themen wie Klimawandel und Maßnahmen, mit denen wir das „Schlimmste“ verhindern können. Inspeyered hat auch diese Themen auf der Agenda: grünes, klimaresilientes Speyer, Verkehrswende, nachhaltiges Wirtschaften. Das Grundanliegen von Inspeyered war von Anbeginn aber, einen Raum zu schaffen, in dem jeder mitmachen und Freude dabei haben kann. Das ist die große Aufgabe. Die Herzensthemen bringt jeder selbst mit.

Zur Person

Die gebürtige US-Amerikanerin Elise Kissling lebt seit 2005 in Speyer. Sie engagiert sich ehrenamtlich bei Inspeyered, der Initiativgruppe Regionalwert AG Pfalz und der Initiative Impact Investing.