„Hände weg vom Baumbestand!“ – so lautet das Fazit des Vereins Zukunftsforum, nachdem die Mitglieder vergangene Woche Hitzemessungen in Speyer durchgeführt haben.

Ihr Ergebnis: 45,2 Grad auf dem Königsplatz – das ist laut Zukunftsforum der Stadt-Rekord. Auf dem Berliner Platz sehe es in der Sonne mit 43,9 Grad allerdings kaum besser aus. „Die Messungen an einem der heißesten Tage des Jahres belegen die bisherige These, dass der Königsplatz die innerstädtische Hitzeinsel ist. Bei den angrenzenden Straßen, vor allem der Maximilianstraße, sieht es nicht viel besser aus. Auch beim Berliner Platz gibt es dringenden Handlungsbedarf Richtung Begrünung“, so das Fazit von Klaus Stein vom Zukunftsforum.

Bäume und Fassadenbegrünung seien im Zusammenspiel mit Wasser der Weg, den die Stadt künftig gehen müsse, um das Klima zu verbessern. Auch Dusch- und Sprühanlagen könnten an den heißen Orten für Abkühlung sorgen. Das Zukunftsforum fordert deshalb ein Konzept für Speyer zum Hitzeschutz. „Der Schutz der Bevölkerung vor der unerträglichen Hitze, die viele Tausend Menschen aktuell in Europa das Leben kostet, gebietet schnelles Handeln. Die Zeit für Herumtaktieren und parteitaktischem Lavieren ist vorbei.“ Ab 17. September wolle der Verein deshalb Unterschriften für eine schnellere Begrünung Speyers sammeln.