Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Speyerer Dom hat sich in diesem Jahr stark verändert – innerlich und äußerlich. Vor allem am Vierungsturm, an dem das Gerüst in diesen Tagen abgebaut wird, kann man die Veränderung erkennen. Für das neue Jahr stehen schon weitere Projekte an.

Hauptportal: Wer sich dem Dom von der Westseite nähert, dem fällt als Erstes der strahlende grüne Farbton der Torgitter auf. Dombaumeisterin Hedwig Drabik und ihr