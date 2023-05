Welche Wildkräuter kann man essen, welche nicht? Der moderne Mensch kennt sich kaum noch aus in der Natur vor der Haustür. Eine Kräuterwanderung mit Veronika Kraus wirbt für Brennnessel, Scharfgarbe, Wiesenlabkraut und Co.

Wegen der Ankunft des U-Boots im Technik-Museum geht es an diesem Wochenende nicht wie sonst am Ufer der Rheinhäuser Fähre los, sondern an der Ecke Siemensstraße/Brunckstraße. Kräuterpädagogin Veronika Kraus und ihr Mann Bernd begrüßen bei Sonnenschein. „Es gibt immer eine große Nachfrage“, so Kraus über ihr Angebot. „In Speyer sind die Listen am schnellsten voll.“ Sie beobachtet auch, dass bei ihren Führungen vor allem Frauen teilnehmen. „Aber es sind immer auch ein paar Männer dabei.“

Jürgen Marschall aus Grünstadt ist dabei, weil er für eine andere Teilnehmerin eingesprungen ist. „Das kann man zwar alles in Büchern oder im Internet lesen, aber man ist unsicher bei der Bestimmung der Pflanzen. Hier kann ich nachfragen. Einen Profi dabei zu haben ist besser“, sagt er. Gabi Kleinod aus Haßloch findet es „interessant, was man alles essen kann. Das ganze Jahr geht man daran vorbei“. Dabei hätten Wildkräuter viele Vitamine und seien insgesamt sehr gesund, hat sie schon gelernt. Beide finden es großartig, dass man die Kräuter mit allen Sinnen erfahren kann: anfassen, riechen, schmecken. Elke Stefan aus Hanhofen findet es eine „Bereicherung, dass man Pflanzen erkennen kann und weiß, was man daraus machen kann. Die Brennnessel ist so lecker und deren Samen sind ein Superfood. Die Tipps, wie man Kräuter verarbeiten kann, sind sehr wertvoll“. Und dass die Experten „mit Leib und Seele dabei sind, ist ganz toll“.

Brennnessel kann vielseitig verwendet werden

Die Brennnessel hat es auch Marschall angetan. Man könne sich nicht alles merken beim ersten Mal, sagt er. Aber dass man das angebliche Unkraut so vielseitig verwenden kann, findet er interessant. Kraus erntet die zarten oberen Blätter mit Handschuhen und macht daraus unter anderem Suppe oder bereitet sie als Spinatersatz zu. Man kann sie auch mit Spinat mischen oder eine Quiche zusammen mit anderen Wildkräutern und Tomaten zaubern. Mit heißem Wasser abgespült oder mit einem Wellholz bearbeitet, brechen die Brennhaare ab.

Auch kurz in Öl ausgebackene Chips kann man aus Brennnesseln herstellen oder einen Tee zubereiten, erfahren die Teilnehmer. Die getrockneten Samen sind mineralstoffreich, nussig im Geschmack und machen sich gut im Salat, im Brot oder untergemischt in Bratkartoffeln. Auch feingemahlen im Kräutersalz mit anderen Wildkräutern wie Giersch, Spitzwegerich oder Majoran ist „Die Königin der Wildpflanzen“ schmackhaft.

Auch Wiesenkräuter kann man teilweise essen. Kraus preist die Blüten vom roten und weißen Klee an, die zum Beispiel zusammen mit anderen Kräutern in einer Kräuterbutter mundeten. Aus den Blättern von Brombeere, Himbeere oder Johannisbeere lässt sich Tee zubereiten. Brombeerblättertee zum Beispiel ist gut gegen Magen-Darm-Beschwerden.

Wilder Hopfen als Spargelersatz

Kraus’ Liste ist schier unendlich: Das Wiesenlabkraut, das man sehr lange ernten kann, schmeckt im Gemüse oder im Salat. Die Blüten der Königskerze kann man als Hustentee verwenden. Die Dunkle Königskerze ist ein Insektenmagnet. Die Spitzen des Wilden Hopfens eignen sich gut als Spargelersatz oder werden zusammen mit Spargel zubereitet. Man kann sie dünsten und mit Ei kochen oder als Spargel-Hopfen-Quiche backen. Spitzwegerich verwenden Kenner als wirksamen Hustensirup.

Der Ehrenpreis mit seinen blauen Blütchen ist ebenfalls essbar und gesund wegen seiner vielen Bitterstoffe. Die Schafgarbe enthält Bitter- und Gerbstoffe, die zusammenziehend und entzündungshemmend wirken. „Die mit den rosa Blüten ist besonders heilkräftig“, erklärt Kraus. „Den Namen hat diese Pflanze, weil Schafe sie fressen, wenn sie krank sind. Schafgarbe ist gut gegen Magen-Darm. Man sollte Blüten und Blätter ernten, wenn die Pflanze blüht, und als Tee verwenden.“ Aber auch als Gewürzkraut im Salat und in der Butter schmeckt sie. Als Salbe wirkt sie blutstillend.

Löwenzahn als Leber-Gallen-Kur

Bitterstoffe enthält auch der Löwenzahn, vor allem in den Stängeln. Die werden im Frühjahr gern als Leber-Gallen-Kur zur Entgiftung eingesetzt. Kraus’ Tipp: „Der Löwenzahn schmeckt sehr gut im Salat. Und aus den Wurzeln kann man im Frühjahr oder im Herbst Kaffee machen: gut waschen, klein schneiden, sehr gut trocknen, anrösten und mahlen.“ Aus den Löwenzahnblüten lässt sich mit Wasser, Zucker und Zitronensaft ein leckerer Blütenhonig zubereiten. „Am Löwenzahn ist alles essbar.“

Am Ende hat Kraus mit ihrem Mann ein Buffet vorbereitet: Es werden Brennnessel-Knäckebrot, Waldmeister-Sirup, Löwenzahn-Honig, Spitzahornblüten-Sirup, Holunderblüten-Limo, Kräuterbutter und -likör sowie Knoblauchsraukensamen-Senf aufgetischt – und nichts bleibt übrig.