Ein zweites Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie geht zu Ende. Inder Domstadt engagieren sich erneut viele Menschen haupt- und ehrenamtlich im Kampf gegen das Virus. Besiegt ist es nicht. Aber die Stadt nimmt in vielen Dingen eine Vorreiterrolle ein.

Das Infektionsgeschehen

0,0 und 634,4 – das sind der niedrigste und der höchste Inzidenzwert, den das Landesuntersuchungsamt (LUA) in diesem Jahr für die Stadt Speyer vermeldet. Sie liegen fünf Monate voneinander entfernt: Nur vom 2. bis 5. Juli verzeichnet die Behörde keine Corona-Neuinfektionen in der Stadt. Am Nikolaustag am 6. Dezember kommt es zum diesjährigen Höchststand. Dazwischen liegt ein ewiges Auf und Ab wie im Rest der Bundesrepublik. Eine traurige Marke erreicht die Stadt auch bei den Todeszahlen: Zwischen März 2020 und Ende 2021 sterben mehr als 100 Speyerer und Speyererinnen im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Impfkampagne

Speyer ist Spitze beim Impfen. Mehr als 34.500 Impfungen werden bis Jahresende zunächst in einem der Impfzentren vorgenommen. Zunächst ist ein Zentrum in Landesverantwortung in der Stadthalle angesiedelt. Es wird im September geschlossen. Ab Dezember gibt es eine kommunale Impfstelle im früheren „Stift“, die 2022 wieder in die Stadthalle ziehen soll. Hinzu kommen laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) mehr als 23.400 abgeschlossene Impfserien bei den niedergelassenen Ärzten in Speyer. Einen nicht unerheblichen Teil trägt dazu das Team um den Speyerer Mediziner Gerald Haupt bei: Bei vier großen Impfaktionen in der Auestraße – teilweise mit Verkehrschaos – werden zu einem frühen Zeitpunkt in der Impfkampagne bereits Tausende in Speyer immunisiert. Dazu kommen erneut Tausende beim „Adventsimpfen“, Hunderte Schüler und viele Personen, die an Sonderterminen in das Medizinische Versorgungszentrum in der St.-German-Straße fahren. Am Ende des Jahres vermeldet Haupt rund 23.100 Immunisierungen. Auch der Impfbus hält viele Male in Speyer.

Die Testzentren

Schon früh bemüht sich die Stadtverwaltung um ein breites Testangebot, kooperiert mit Speyerer Hilfsdiensten und Apotheken. Auch private Anbieter öffnen (und schließen) Testzentren in der Stadt. Zeitweise sind gut 50 in Betrieb.

Die Kliniken

Die zwei Speyerer Einrichtungen schlagen früh Alarm und appellieren an die Bevölkerung, sich an die Corona-Regeln zu halten und sich impfen zu lassen. Die Normal- und Intensivstationen laufen zeitweise fast voll, das Personal arbeitet monatelang am Anschlag, auch, weil personelle Ausfälle zu beklagen sind.