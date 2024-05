Die „Klimaoasen“ sollen weiterleben – aber nicht in der Innenstadt: Das hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) im Stadtrat auf Anfrage der Freien Wähler betont. Die hölzerne Möblierung mit Sitzgelegenheiten und Pflanzbehältern werde nicht über den bis Ende 2024 angesetzten Aktionszeitraum auf Post- und Domplatz sowie in der Maximilianstraße erhalten bleiben. Anfangs hatte es positive und negative Reaktionen dazu gegeben. Passanten nutzen sie gerne. „In der Innenstadt ist das Projekt Ende dieses Jahres abgeschlossen“, so Seiler. Was noch wiederverwendbar sei – gerechnet werde mit mindestens drei Jahren weiterer „Lebenszeit“ –, werde an Kitas und Schulen abgegeben. Seiler betonte den ehrenamtlichen Bau durch Stadtpersonal und Kosten unter 5000 Euro für drei Möbel am Postplatz und von rund 30.000 Euro für die größte Oase vor dem Dom. Für die City wolle sie dauerhaft mehr Sitze – aber in anderer Optik.