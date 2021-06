Wer beim Aufbauen des eigenen Gasgrills nicht konzentriert ist, hat vielleicht bald die Feuerwehr vor der Tür stehen. So zumindest war es kürzlich in einem Speyerer Haushalt ganz in der Nähe der Alla-hopp-Anlage. Warum Grillen mit Gasgrill gefährlich werden kann.

Wie die Feuerwehr mitteilt, war im Speyerer Osten vergangene Woche die Gasflasche eines Grills in Brand geraten. 15 Wehrleute rückten aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand – auch, weil sich die Speyerer Bürger vorbildlich verhalten haben, wie Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann auf Anfrage erklärt.

„Der Verschluss zwischen Gasflasche und Schlauch zum Grill saß nicht richtig“, berichtet er. Dadurch trat Gas aus der Flasche aus und die Speyerer Grillfans hörten sogenannte Abströmgeräusche. Schnell entzündete sich ein Feuer, das nur noch von den hinzugerufenen Einsatzkräften gelöscht werden konnte.

Schlimme Verletzungen möglich

Dass die Speyerer nicht selbst eingegriffen haben, war laut Eymann „absolut richtig“. „Solange es an der Gasflasche brennt, muss man Abstand halten“, erklärt der Experte. Die Flammen mit Wasser aus dem Gartenschlauch „auszuschießen“ bringe nichts. Eymann warnt davor, an die Gasflasche zu fassen oder gar zu versuchen, das Ventil wieder zu verschließen. „Das kann zu schlimmen Verletzungen führen.“

Stattdessen gilt: Feuerwehr rufen, eventuelle Nachbarn warnen und sich im Idealfall ins Haus begeben. „Wer kühlen kann, sollte die Gasflasche kühlen“, sagt Eymann. Durch das austretende Gas und das Feuer erhitze sich der Behälter kontinuierlich. So könne ein Überdruck in der Gasflasche entstehen, der sie schließlich zum Bersten bringe. „Dann gibt es eine Stichflamme und man sollte wirklich in Deckung gehen“, warnt Eymann. Wegen der starken Kräfte, die dabei freigesetzt würden, könne die Flasche sogar umhergeschleudert werden. „Rufen Sie bei einem Brand am Gasgrill lieber einmal zu oft die Feuerwehr“, rät der Stadtfeuerwehrinspekteur. „Wir kommen und schauen uns die Situation an.“