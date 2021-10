Ab kommenden Montag ist für die meisten Bürger Schluss mit den kostenlosen Corona-Schnelltests. In Speyer schließen deshalb einige Teststationen, andere bleiben dagegen geöffnet. Nicht jeder Bürger kann sich zudem künftig überall testen lassen. Ein Testzentrum wechselt den Standort.

Die Stadt Speyer hat eine Übersicht über die mit ihnen kooperierenden Schnelltestzentren in der Domstadt erstellt. Diese sei aber nicht vollständig, betont Jennifer Braun, Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Schnelltestzentren würden vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) freigegeben. Nicht immer wird die Stadt über alle Zentren informiert. In Speyer schließen ab Montag etwa das Testzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Festplatz, das ohnehin nur am Wochenende geöffnet hatte.

Einen ausführlichen Artikel können Sie hier lesen.