Die Stadtverwaltung wird digitaler: 108 Verwaltungsleistungen sind online verfügbar. An manchen Stellen hapert es allerdings.

Viele Verfahren könnten noch nicht durchgängig digitalisiert abgearbeitet werden, sagte die städtische Mitarbeiterin Maike Threin im Digitalisierungsausschuss. In manchen Fällen müssten digital eingereichte Anträge ausgedruckt und auf dem Postversand zurückgeschickt werden. Der „Rückkanal“ an den Antragsteller sei noch ein großes Problem, auf das die Verwaltung in diesem Jahr den Fokus legen wolle. Die Erstregistrierung machten viele Bürger gern, ein weiteres Mal wollten sich aber nicht alle auf den notwendigen Plattformen registrieren. Hier wolle die Stadt die Werbetrommel rühren oder Alternativen prüfen.

Die Verwaltung sei bei vielen Verfahren von Schnittstellen zu landesweiter Struktur abhängig. Dazu gehörten etwa Anträge für Führerschein, Einbürgerung, Elterngeld oder zum Immissionsschutz. Hier sei man Teil eines landesweiten „Rollout“-Prozesses. Einzelne Leistungen wie der digitale Bauantrag seien bereits online gestellt worden. Mit digitalem Siegeldienst und Online-Widerspruch, die angedockt werden sollen, wäre dieser Prozess der erste „vollständig“ digitale. Auch kommunale Verfahren wie die Zweitwohnsitzsteuer sind bereits online verfügbar. Andere wie der Antrag auf einen Fischereischein sollen es bald werden. Dort mache aber die elektronische Bezahlung – gerade über den Dienst Paypal – noch Probleme.