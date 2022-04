Fast auf den Tag genau 90 Jahre ist es her, dass für die Siedlung in Speyer-Nord der Startschuss gefallen ist. Damals gab es für den Standort vor allem eine Zielgruppe.

Am 15. April 1932 entschied sich der Speyerer Stadtrat mit 26 Ja- und drei Nein-Stimmen für ein Projekt, das vor 90 Jahren kein Beispiel hatte: für eine vorstädtische „überwiegend in Eigenbau zu fertigende Kleinsiedlung“ im Norden der Domstadt. Unterlagen des verstorbenen Journalisten Ferdinand Schlickel und des früheren, in Speyer-Nord wohnenden Ex-Polizeibeamten Klaus Bohn zufolge beruhte der Beschluss des Stadtrats auf folgendem Plan: „Vorwiegend Speyerer Erwerbslosen per Erbpacht zu Hausbesitz sowie kleiner Garten- und Viehhaltung zu verhelfen“. Vorgesehen dafür war „ein erweiterungsfähiges Gelände von 84.500 Quadratmetern zwischen der Staatstraße Speyer – Worms und Straße nach Waldsee“. 2300 Arbeitslose hatte Speyer damals – bei 23.000 Einwohnern.

Gebaut werden sollten laut dem damaligen Plan 86 Häuser. 1936 standen bereits 200 Gebäude, darunter auch Geschäfte. Schon zwei Jahre zuvor – im Jahr 1934 – genehmigte das Bischöfliche Ordinariat den Bau der Kirche St. Konrad. 1937 entstand eine Post-Hilfsstelle, 1954 wurde die Siedlungsschule eröffnet. 1954 folgte die Gründung des ASV Speyer, 1960 war Richtfest der Bundeswehr-Kaserne. 1964 wurde schließlich die protestantische Christuskirche eingeweiht.

Heute leben laut Stadtverwaltung 8525 Personen in Speyer-Nord. Zählt man die Geflüchteten hinzu, die in der AfA unterkommen, sind es 9820 Personen.