Die Wahl in den Vereinigten Staaten hat die in Speyer lebenden US-Bürger besonders beschäftigt. Einer davon ist Daryl Raymond „DJ“ Woodmore, seit mehreren Jahren in der Domstadt aktiver Mannschaftskapitän der Ahorn Camp Baskets Speyer. Der Basketball-Profi gibt sich locker und lächelt seine Enttäuschung über das Ergebnis weg.

DJ Woodmore ist am Mittwoch um 3 Uhr morgens aufgestanden, um die Ergebnisse der US-Wahl zu verfolgen. „Am Vorabend war ich mir noch sicher,