Das Bauprojekt am Rabensteinerweg für 110 Wohneinheiten geht auf die Zielgerade. Bei der Vermarktung zeigen die ersten Ergebnisse ein sehr hohes Interesse. Wer hat Chancen?

Im März geht es Schlag auf Schlag. Das betrifft nicht nur den Feinschliff an den 49 Wohnungen seines vielbeachteten „Ludwigsgarten“-Projekts, die Bauträger GeRo ( Rülzheim/ Frankfurt) an die Speyerer Baugenossenschaft GBS verkauft hat. Kosten: rund 15 Millionen Euro. Es betrifft auch die Vermarktung der Genossenschaft, bei der die zweite und letzte Bewerbungsphase in dieser Woche endet. Knapp 1500 Bewerbungen seien eingegangen, so GBS-Vorstand Oliver Pastor auf Anfrage. Dahinter stünden ganz überwiegend mehr als 300 GBS-Mitglieder, die de facto als Einzige Chancen haben, einen Zuschlag zu erhalten. Sie hätten sich im Durchschnitt auf 4,7 Wohnungen beworben. Die begehrteste Wohnung komme auf gut 70 Interessenten.

Nur jeder sechste Bewerber könne am Ende zum Zug kommen, rechnet Pastor vor. Für die Vergabe der ersten Wohnungen kündigt der Geschäftsführer eine Entscheidung Anfang April an. Die Appartements in zwei Bauteilen würden Ende März an die GBS übergeben, dann folgten direkt Besichtigungen und voraussichtlich Anfang Juni die ersten Einzüge. Für 39 geförderte Wohnungen betrage die Quadratmeter-Kaltmiete 7,70 Euro, und die Nutzer müssten Wohnberechtigungsscheine vorlegen. Zehn Wohnungen seien frei finanziert. Deren Grundmiete: rund 11 Euro pro Quadratmeter.

Besondere Hürden

Das Interesse sei vor allem für einen Neubau sehr groß. Bei den GBS-Altbauten, die einen Großteil des 1650 Einheiten umfassenden Bestands ausmachen, sei die durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen mit 37 (Stand: 2024) zwar noch größer. Dafür seien aber im Rabensteinerweg die Hürden höher: die Wohnberechtigungsschein-Pflicht und im frei finanzierten Bereich die für GBS-Verhältnisse hohe Miete. Gerade bei der letztgenannten Kategorie ist Pastor von der hohen Nachfrage erstaunt: Als die Genossenschaft vor einigen Jahren am Priesterseminar letztmals Neubauwohnungen nach diesem Muster angeboten habe, sei die Bewerbungslage zunächst nicht ausreichend gewesen.

Auch Bauträger GeRo zeigt sich zufrieden mit dem Projekt. Im Auftrag des Unternehmens ist die Immobilienabteilung der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz Speyer in die Vermarktung des „Ludwigsgartens“ eingestiegen. GeRo vermeldet 20 Wohnungen, die schon verkauft sind oder kurz vor der Beurkundung stehen. Zusammen mit den GBS-Wohnungen betrage der Verkaufsstand im Gesamtquartier 62 Prozent. Es seien aber noch nicht alle Teile am Markt. „Die Reihenhäuser der Bauteile 7.1 & 7.2 sollen in den nächsten Wochen in die Vermarktung gehen“, so eine Firmensprecherin. Die Preisspanne ist breit: Die VVR Bank bietet Eigentumswohnungen ab 152.500 Euro und Stadthäuser ab 806.200 Euro an. Am Sonntag, 22. März, von 10 bis 12 Uhr, informiert sie vor Ort bei einem „Baustellenfrühstück“.

So weit sind die Baufirmen

GeRo-Vorstand Sebastian Reuter vermeldet einen planmäßigen Baufortschritt. Die Bautätigkeiten für die GBS stünden kurz vor dem Abschluss. Die Tiefgarage werde voraussichtlich ab Ende Juni nutzbar sein. Bei den GeRo-Einheiten gelte: Die Bauteile 4, 5 und 6 sollten durch Generalunternehmer Weisenburger (Karlsruhe) im Spätsommer fertiggestellt werden. Die zwölf Reihenhäuser in Bauteil 7 kämen zum Abschluss an die Reihe. Mit ihrer Errichtung wurde laut Reuter inzwischen begonnen. Sie sollten bis März 2027 fertig werden.