Der 1. SC Rhein-Pfalz Speyer ist alleiniger Tabellenführer der Oberliga, gewann er doch am Sonntag beim PSC Rhein Nahe Bingen mit 4:2. Punktegarant Antonio Aguado Rodriguez steuerte zwei Zähler bei, Klaus Kriegshäuser und Resad Kadric je einen. Verfolger 1. SC Mayen-Koblenz VI überflügelt Speyer aber bei einem Sieg in seinem Nachholspiel. Am Wochenende stellte die zweite Mannschaft von Rhein-Pfalz den Koblenzern ein Bein, als sie ihr zuhause ein 3:3 abtrotzte, wozu Mathias Jozic (2) sowie Thomas Tremmel beitrugen. Die Domstädter belegen nun den dritten Platz.