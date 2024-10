Die Kindheit ist zu kurz, um sie an ein Smartphone zu verschwenden. Das sagt Eva Kühner, die in Speyer den Verein „Smarter Start ab 14“ bekannt machen will. Warum sie dafür möglichst viele Mitstreiter braucht und warum Medienkompetenz auch ohne eigenes Smartphone denkbar ist, sagt sie im Interview mit Patrick Seiler.

Frau Kühner, Sie haben vier Söhne im Alter von 13, zwölf, zehn und acht Jahren. Bimmeln in Ihrer Familie ständig die Handys?

Nein.