Die Stadt Speyer will sich 2022 wieder um Fördermittel aus dem „Smart Cities“-Projekt des Bundesinnenministeriums bewerben. Im vergangenen Jahr war die Bewerbung der Domstadt nicht erfolgreich. Das soll sich jetzt ändern: 28 Städte, Landkreise und Kommunen wurden im vergangenen Jahr für das Modellprojekt des Bundes ausgewählt – darunter auch der Landkreis Kusel und der Verband Region Rhein-Neckar. Speyer ging dagegen leer aus und bekam keine Fördermittel aus dem 820 Millionen Euro umfassenden Fördertopf. Mit dem Geld will die Bundesregierung Kommunen dabei unterstützen, die Digitalisierung in der Stadt voranzubringen.

Die städtische Beigeordnete Sandra Selg (SWG), zuständig für den Bereich Digitales, sagte in der Sitzung des Digitalisierungsausschusses am Mittwochabend, dass die Stadt aktuell auf die Ausschreibung für die „Smart Cities“-Bewerbungsrunde 2022 warte. Sobald das konkrete Thema bekannt sei, werden die Bewerbungsunterlagen zusammengestellt. „Wir wollen unseren Antrag mit denen der Sieger-Kommunen 2021 vergleichen und unsere Maßnahmen besser abstimmen“, sagte Selg. Die Speyerer Bewerbung 2021 sei nicht schlecht gewesen. Die Ausschussmitglieder baten darum, bei der Ausgestaltung der Bewerbung einbezogen zu werden. Auch eine Kooperation mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, die aktuell in der Speyerer Maximilianstraße im ehemaligen „Tor zur Pfalz“ eine Art Medienwerkstatt einrichtet, sei laut Selg denkbar.