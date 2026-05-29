Im Rahmen des Orgelzyklus am Dom zu Speyer spielt am Mittwoch, 3. Juni, 19.30 Uhr, die slowakische Organistin Bernadetta Šunavská.

Sie beginnt an der Chororgel mit William Byrds „The Battell“, einer Schlachtenmusik. Hauptwerk an der großen Orgel ist Franz Liszts „Ad nos, ad salutarem undam“ über den Choral aus Meyerbeers Oper „Der Prophet“. Das halbstündige Werk ist eines der monumentalsten Orgelwerke überhaupt. Weiter erklingen Charakterstücken von Béla Bartók und der Organistin eigene Bearbeitung von Mussorgskijs „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“.

Das Praeludium – ein moderiertes Gespräch mit der Organistin – beginnt um 18.45 Uhr auf dem Chorpodest. Karten bei allen reservix-Vorverkaufsstellen und in der Dom-Info Speyer erhältlich.