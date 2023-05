Seit Dienstag kann online und analog abgestimmt werden: Die drei Slogans, von denen einer das neue Fan-Logo der Stadt Speyer („Herzbrezel“) ergänzen soll, stehen fest.

Von 30. Mai bis 20. Juni ist laut Stadt die Entscheidung möglich zwischen den drei folgenden „Claims“:

Spruch 1: Speyer – Äfach schä…

Spruch 2: Speyer – Einfach l(i)ebenswert!

Spruch 3: Speyer – Wir lieben Dich

Sie sind vorige Woche in einer Jury-Sitzung aus 122 Sprüchen ausgewählt worden, die 53 Personen in der ersten Phase des Wettbewerbs eingereicht hatten. Die Stadt hatte im April neben einem leicht veränderten Stadt-Logo erstmals ein Fan-Logo vorgestellt, dessen Nutzung sie den Bürgern – anders als beim eigentlichen Logo mit den Domtürmen – freigeben will. Der Spruch soll das Fan-Logo komplettieren.

„Große Verbundenheit“

Das einheitliche Erscheinungsbild soll nach Auffassung der Verwaltung die Stadt und ihre Bürgerschaft widerspiegeln sowie für Gäste einen hohen Wiedererkennungswert stiften. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zeigt sich laut Mitteilung zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: „Dass sich so viele Menschen an der Aktion beteiligt haben, zeigt einmal mehr, wie groß die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Stadt ist.“

Für die Auswahl der drei Sprüche war eine Jury verantwortlich, der neben Seiler Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), Sophia Misske (Jugendstadtrat), Uwe Wöhlert (Verkehrsverein) sowie Peter Bödeker (Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“) angehörten. Abgestimmt werden kann im Netz (www.speyer.de/fanlogo) oder auf Motivkarten, die in den Bürgerbüros, in den beiden Stadtteilbüros und bei der Tourist-Info ausgegeben werden.

Der Siegerspruch wird der Mitteilung zufolge am Freitag, 30. Juni, beim ersten Bürgerschaftsempfang der Stadt bekanntgegeben. Dort erhielten alle drei Finalisten einen Gewinn. Das Fan-Logo könne dann unter www.speyer.de heruntergeladen werden.