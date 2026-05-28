Das Leben führt nicht immer stringent nach oben. Lars René Hennig zieht seine Lehren. Jetzt will er den Titel. Wie er eine eher unglückliche Saison einordnet.

Es hat sich einiges geändert im beruflichen und sportlichen Leben von Lars René Hennig (21). Seinen Job als Augenoptiker in Speyer übt er nicht mehr aus. Stattdessen absolviert der Haßlocher eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bei einer Mannheimer Firma.

Im Motorsport gehört Hennig für 2026 dem Förderkader des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs Pfalz an. Die Aufnahme glückte ihm nach mehreren Bewerbungen. Die Entscheider erkannten wohl, dass Hennig als Alleinkämpfer seine Ankündigungen einhält, vermutet er. „Viel Training, körperlich und mental, Leistungsdiagnostik“, so umschreibt er im Gespräch mit unserer Zeitung die Zeit nach der aufgrund fehlender Sponsorengelder vorzeitig abgebrochenen vergangenen Saison.

Ziel Salzburgring

Hinzu kamen Social-Media-Arbeit („Ich habe eine Million erreicht“) und die weitere Suche nach finanziellen Unterstützern. Doch nach der Deadline Anfang April stand fest: Es reicht nicht für eine komplette Saison im Tourenwagen-Junior-Cup: „Ich habe keinen richtigen Sponsor.“

Nun plant Hennig Gaststarts im VW Up! in der Serie in Oschersleben im Juli und auf dem Salzburgring (September) im Rahmen größerer Wettbewerbe. Mitte nächsten Monats steht das fest: „Es wäre in meinem alten Team Tuma-Motorsport in meinem alten Auto.“ Aus 2025 nimmt er nun die Erfahrung aus der Arbeit drumherum mit.

Hennig ehrgeizig

Hennig: „Ich wusste, dass die Sponsorensuche schwierig ist, aber so schwierig?“, meinte er: „Die Pace war da, und ich wurde immer mehr mit dem Auto vertraut. Dann kam der Cut.“ Mittlerweile nahm der 1,91-Meter-Mann zehn Kilo auf 77 ab, was ebenfalls Zehntelsekunden einbringt. Zudem könne er beim Mindestgewicht der Fahrzeug-Pilot-Kombination von einer Tonne mehr variieren.

Im Rennwagen kehrte der 21-Jährige in den pfälzischen Slalom-Youngster-Cup zurück: „Jetzt will ich unbedingt den Titel holen.“ Los ging’s Mitte April auf dem Neuen Messplatz in Landau: „Dreimal Erster, dreimal Zweiter, einmal Dritter“, zählt er auf. 15, 16 Rennen zählt die Konkurrenz mit knapp 20 Fahrern, die Mitte Juni in Haßloch weitergeht. Zehn Punkte beträgt sein Vorsprung als Führender, heißt, einen Ausfall kann er sich erlauben.

Hyundai und Skoda

Die besten drei im Abschlussklassement qualifizieren sich für den Bundesendlauf der verschiedenen deutschlandweiten regionalen Serien. Hennig rechnet mit 70, 80 Teilnehmern. 2024 trat er als Vizemeister auf dem Kurs Bilster Berg Bad Driburg (Westfalen) an und reiste mit einem Platz um die 30 ab: „Ich habe einen Pylonen geschmissen. Das sind allein drei Sekunden Zeitstrafe.“

Bei den Rennen in der Pfalz pilotiert der Haßlocher regelgemäß abwechselnd einen Hyundai und Skoda: „Das ist streckenabhängig“, beschreibt er seine Vorlieben: „Der Hyundai ist agiler, schneller, aggressiver. Er verzeiht nicht so viel“, das andere Fabrikat dagegen mehr, regele rein: „Es ist schon ein Rückschritt“, kommentiert der 20-Jährige vom MC Haßloch seinen Wiedereinstieg, bei dem er auch auf einige alte Bekannte trifft. „2025 war nicht das, was ich mir vorgenommen hatte“, erklärt er: „Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um dann wieder zwei nach vorne zu machen. Ich denke positiv.“