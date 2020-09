Am Samstag, 12. September, ab 20 Uhr kann der Besucher in der neuen Spielstätte des Zimmertheaters Speyer, der Heiliggeistkirche, Johannesstraße, in einer literarisch-musikalische Inszenierung einen skurrilen Märchenabend für Erwachsene erleben mit Monika-Margret Steger (Rezitation und Gesang) sowie Jörg Fischer (Musik, Film und Gesang). Nach Aufführungen auf der Friesenheimer Insel, in Baden-Baden, Brummen, Fort bij Vechten, Sotschi, Moskau und Neckarstadt-West jetzt in Speyer. „Von einem, der auszog das Fürchten zu lernen“ ist sehr frei nach der Vorlage erzählt, befilmt, betont und bespielt von Käptn Fischer und Monimaid für furchtsame Menschen in ängstlichen Zeiten zur Erwärmung der Herzen. Die Vorstellung dauert: circa eine Stunde plus ein paar Minuten.

Selbstverständlich werden die üblichen, mit der Stadt Speyer abgesprochenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen eingehalten sowie eine mobile Lüftungsanlage zum Einsatz gebracht.

Verkauf und Reservierung im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 72018.