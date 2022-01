Die Skilanglauf-Schüler kehren in den Schnee zurück. Das hat Sven Laforce, Lehrer am Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasium und Sportwart Nordisch des SC aus der Stadt, am Montagabend der RHEINPFALZ mitgeteilt. Er plant, am Freitag (9 bis 11 Uhr) in Kniebis (Nordschwarzwald) einen 1. Speyerer Schüler-Cup auszurichten.

Etwas bieten

Angesichts der ausgefallenen und ungewissen Wettbewerbe von Jugend trainiert für Olympia in Corona-Zeiten, kam Laforce auf diese Idee: „Wir müssen endlich auch unseren Schülern wieder sportliche Ereignisse bieten“, teilte der Speyerer mit: „Corona soll als Entschuldigung nicht mehr länger herhalten dürfen.“

Eine Siegerehrung mit Eltern im Pausenhof des HPG sieht er gegen 16 Uhr vor. Noch läuft die Anmeldung. In Kniebis wartet dann ein Technik-Parcours. „Hauptsache, die Schüler bekommen Lust auf Wettkämpfe und verlieren ihre Nervosität“, so Laforce.